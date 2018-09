PSV deelt in Nederland voorlopig de lakens uit

Buiten Eindhoven was bijna iedereen er voorafgaand aan dit seizoen van overtuigd dat Ajax dé titelfavoriet was. De Amsterdammers benutten hun uitstekend gevulde bankrekening en staken tientallen miljoenen in het versterken van de selectie. Bij PSV werd niemand koud of warm van de onheilspellende voorspellingen. ,,Niet altijd wordt de favoriet kampioen", reageerde trainer Mark van Bommel begin augustus, al zag hij ook wel dat Ajax bijzondere dingen had gedaan op de transfermarkt.

De regerend landskampioen stak alle energie in het behoud van sterke krachten van vorig seizoen en kocht een paar talentvolle en gretige nieuwelingen. Van Bommel nam het stokje overtuigend over van Phillip Cocu en ook andere mutaties verliepen onder leiding van directeur Toon Gerbrands zonder problemen en geruisloos. Gisteren werd duidelijk hoe de nationale verhoudingen voorlopig liggen: PSV is momenteel de baas in de eredivisie en deelt de lakens uit.

Te vroeg