PSV denkt bij zoektocht naar aanvallende versterking ook aan Anwar El Ghazi

Een van de mogelijkheden die is bekeken, is de komst van Anwar El Ghazi (27). De oud-Ajacied speelt momenteel bij Aston Villa, maar komt daar niet aan de bak en wil weer op het hoogste niveau spelen. Hij kwam het afgelopen seizoen na de winterstop uit voor Everton en is nu op een zijspoor geraakt bij Aston Villa, waar El Ghazi nog een jaar onder contract staat.

Gakpo

Als Gakpo weggaat, wil PSV ook per se een vervanger. Een vertrek is echter niet zeker, omdat Manchester United ingevolge regels voor Financial Fair Play oplossingen moet vinden om Gakpo te kunnen inlijven. De komende dagen wordt duidelijk of de belangstelling voor hem ook echt is geluwd.

El Ghazi ging na zijn vertrek in 2017 bij Ajax naar Lille om van daaruit naar Aston Villa te verkassen. Daar beleefde hij een goede periode, maar die bleef niet voortduren. Een verhuur aan Everton leverde hem wel speeltijd, maar geen definitieve oplossing in Engeland op. Waar hij in 2021 nog dicht tegen Oranje aan leek te zetten, is El Ghazi nu wat in de vergetelheid geraakt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.