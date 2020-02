PSV-directeur Gerbrands moest zijn huis laten beveiligen: ‘Zo ver gaat het allemaal’

Vorige week sprak technisch manager John de Jong al over de situatie bij PSV en hij bleek aangeslagen. Hij liet weten te twijfelen of hij zou doorgaan, maar Gerbrands zei een week later dat De Jong verder gaat. Ook de algemeen directeur zelf gaat door. ,,Er mag natuurlijk kritiek zijn op het functioneren, maar het gaat allemaal wel erg ver. Er zijn bij mij dingen door de brievenbus gegooid en er is recherche geweest, die onderzoek heeft gedaan. Dat heb ik in achttien jaar betaald voetbal nog nooit meegemaakt.” Het huis van de directeur moest worden beveiligd.



Gerbrands snapt dat er onder de supporters frustraties zijn over de resultaten van PSV, maar vindt het ongekend dat zijn persoonlijke veiligheid in het geding kan zijn. ,,Van het hoofd veiligheid krijg ik te horen dat ik niet meer alleen naar mijn auto kan lopen. Om maar wat te noemen. Sociale media? Alles wat ik nu schrijf, leidt tot allerlei reacties en dat wordt me nu ook afgeraden.” Afgelopen week werd Gerbrands voor het eerst grootvader en dat deelde hij ook niet met mede-Twitteraars. ,,Dat wilde ik eigenlijk doen, maar ook dat werd me afgeraden. Dan zijn we toch een eind heen.”