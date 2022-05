PSV-directeur John de Jong vindt het goed dat de KNVB fouten toegeeft, maar betreurt nog altijd het zwijgen van Gözübüyük

Gözübüyük gaf een penalty die volgens de voetbalbond geen strafschop was en de VAR had ook moeten ingrijpen, zo stelde de KNVB. ,,Het is goed dat dit gebeurt, want hierdoor is een spannende titelstrijd in de kiem gesmoord”, zegt de directeur van PSV, die een slecht gevoel heeft overgehouden aan de communicatie na de wedstrijd.