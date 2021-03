PSV-doelman Lars Unnerstall in gesprek met FC Twente over overstap

Schmidt houdt vertrouwen in PSV: ‘Ben hier gekomen om iets op te bouwen’

19 februari Roger Schmidt voelt de druk bij PSV nog niet toenemen nadat de club maar een van de laatste vijf wedstrijden heeft gewonnen. Dat zei hij vrijdag na de terugkeer van de club uit Griekenland, waar met 4-2 werd verloren van Olympiakos. ,,Ik begrijp alles”, zegt Schmidt. ,,Maar het is mijn taak om hier iets te ontwikkelen en op te bouwen. We zitten nog steeds in de Europa League en staan tweede in de competitie. We hebben tegen Ajax verloren in de beker, tegen een sterke tegenstander.”