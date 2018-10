PSV doet schat aan ervaring op in Champions League

Internationaal zaaien, nationaal oogsten. Dat zou voor PSV geen onlogisch scenario in dit seizoen kunnen zijn. De jonge ploeg van Mark van Bommel heeft in de vier duels met buitenlandse ploegen, en vooral de twee laatste wedstrijden, meer opgestoken dan in de acht nationale ontmoetingen van het huidige voetbaljaar. Tegen Championes Leagueteams als FC Barcelona en ook Internazionale een tastbaar resultaat boeken, vraagt niet alleen een (bijna-)superdag, maar soms ook wat geluk en natuurlijk de benodigde kwaliteit en ervaring. Op al die fronten, beïnvloedbaar of niet, legde PSV het in het thuisduel met Inter nipt af.