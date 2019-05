PSV dondert in Alkmaar van het dunne koord af

Analyse PSV presteerde na de winterstop zwak, maar het seizoen als geheel was niet slecht

12 mei Wie vindt dat PSV een dramatisch slecht seizoen heeft gedraaid en dat daar geen speld tussen te krijgen is, hoeft dit stukje in principe niet te lezen. Hierna zal namelijk iets anders worden betoogd. Wie vindt dat het onder trainer Mark van Bommel allemaal goed was en na de winterstop niet zoveel minder en daarover ook niet wil discussiëren, zou ook iets anders kunnen gaan doen. Het betoog hierna is immers iets anders van toon. Het seizoen van PSV is namelijk mislukt, wat niet per se betekent dat het seizoen slecht was.