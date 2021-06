PSV en Davy Pröpper hebben geduld nodig voor een transfer

John de Jong speurt deze zomer voor elke linie naar versterkin­gen bij PSV: ‘Het wordt een uitdagende periode’

21 mei Technisch manager John de Jong van PSV blikt in een uitgebreid interview terug op het afgelopen seizoen en biedt een inkijkje in de plannen van PSV in de zomer. ,,We weten precies wie we in huis halen. Dat is ook mijn vak.”