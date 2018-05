PSV en Heerenveen naderen elkaar inzake Dumfries

In eerste instantie kwam er helemaal geen reactie op het bod van 4 miljoen euro, maar partijen zijn de afgelopen dagen toch in gesprek gegaan. Hoeveel er nog precies tussen bieding en vraag zit, is onduidelijk, maar de verwachting in het noorden is nog altijd dat partijen elkaar de komende dagen gaan vinden. Lukt het op korte termijn niet, dan schakelt PSV alsnog door. De club wil snel een nieuwe rechtsback aantrekken, omdat verwacht wordt dat na Joshua Brenet ook Santiago Arias deze zomer weggaat. Hij kost tussen de 10 en 15 miljoen euro.