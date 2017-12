PSV en Lozano bewaren het beste voor het laatst: 'Ik heb dat met hem besproken'

PSV leek zich in de eerste helft te verslikken in het goed georganiseerde VVV, dat de tam opererende Eindhovenaren wel erg makkelijk van de goal afhield en zelf na Eindhovens geklungel scoorde. Na rust was er voor de promovendus in de eredivisie geen houden meer aan en wist PSV het massaal opgekomen thuispubliek zelfs nog te vermaken ook. Met een 4-1 zege nam het team van Phillip Cocu afstand van de toch nog kapot gespeelde en in de slotfase zelfs scheel getikte Venlonaren.

Afstand

,,We hebben de ruimtes in de eerste helft niet goed benut", vond de trainer na afloop. ,,Het is niet dat we zo slecht speelden, maar we deden een aantal dingen niet goed en gingen bijvoorbeeld te vaak over rechts. Op links lagen meer mogelijkheden. Na rust deden we dat stukken beter en hebben we ook duidelijk afstand genomen. De tegenstander had in die fase meer moeite en ik denk dat we goed gereageerd hebben na de achterstand."



Opvallend is dat steraanvaller Hirving Lozano bij PSV vanaf links veel gevaarlijker oogt dan aan de rechterkant. ,,Ik heb dat met hem besproken, maar hij geeft zelf aan dat hij zich aan beide kanten hetzelfde voelt", aldus de trainer, die ook gezien had dat Gudmundsson goed inviel.