PSV en Rosario snel in gesprek over nieuw contract

Steven Bergwijn na klinkende zege op Ajax: 'Voelde na de 1-0 dat we gingen winnen'

23 september Een makkie vond Steven Bergwijn (20) de klinkende zege op Ajax nu ook weer niet. Het krachtsverschil voelde hij al wel snel in de wedstrijd. ,,In het begin hadden zij vaker de bal, maar na die 1-0 had ik al zoiets van: wij gaan winnen. Dat voel je aan alles."