PSV en Vélez willen donderdag alles regelen, Romero al terug naar Argentinië

Momenteel verblijven de Zuid-Amerikaanse bestuurders al in Eindhovense contreien. Ze hebben in Argentinië aangegeven het verkoopcontract van Maximiliano Romero (18) te gaan ondertekenen en het zal dus nog moeten blijken of dit donderdag wordt waargemaakt. Het binnenhalen van de 18-jarige spits uit Argentinië vroeg de afgelopen periode veel geduld van de leiding van PSV, die er nog altijd op vertrouwt dat alles in orde komt. PSV mikt erop dat Romero al in de winterstop aansluit en dan ook mee kan naar het trainingskamp in Miami, dat op 5 januari start. De club heeft een akkoord op hoofdlijnen met Vélez en is volledig rond met Romero. PSV kan pas bij een handtekening van een volledig akkoord spreken en dat is nu nog niet het geval.