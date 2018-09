PSV'er Bergwijn talent van de maand augustus: 'We doen het met zijn allen'

PSV'er Steven Bergwijn is in de prijzen gevallen. De twintigjarige aanvaller is door Eredivisie CV, op basis van matchdata van statistiekenbureau Opta, verkozen tot talent van de maand augustus.

Bergwijn is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen met competitiedoelpunten tegen FC Utrecht en Willem II (2x). Ook in Europees verband was Bergwijn trefzeker: in de return van de Champions League-play off tegen BATE Borisov opende hij na een klein kwartier de score.

,,We doen het met zijn allen. Als iedereen zijn taak doet, dan kun je er bovenuit springen", zo reageert Bergwijn tegenover FOX Sports op zijn uitverkiezing. De aanvaller had in de maand augustus naast zijn doelpunten ook de meeste succesvolle dribbels en de meeste balveroveringen van alle aanvallers.

Oranje

Dankzij zijn uitstekende vorm speelde Bergwijn zich in de picture bij Oranje-bondscoach Ronald Koeman, maar van een selectie is het vooralsnog niet gekomen voor de jongeling. De aanvaller zou aanvankelijk instromen bij Jong Oranje, maar een lichte blessure gooide roet in het eten.

Bergwijn trainde deze week wel weer mee bij PSV en lijkt het uitduel met ADO Den Haag te gaan halen. De wedstrijd begint om 18.30 uur.