PSV'ers De Jong, Simons en Gakpo zitten in de WK-selectie van Louis van Gaal

Uitstekend gemanifesteerd

Voor Simons is dat een bevestiging dat zijn keuze voor PSV in deze zomer een goede is geweest. Hij koos voor speeltijd in plaats van een rol op het tweede plan bij Paris Saint-Germain en heeft zich bij PSV op een uitstekende manier gemanifesteerd, in kleine én grote wedstrijden. Aanvankelijk was er twijfel of hij zijn hoge niveau een lange periode zou kunnen volhouden, maar Simons heeft alles gelogenstraft. Hij was een van de beste PSV'ers van de afgelopen maanden.