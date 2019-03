PSV’ers Lozano en ‘Guti’ met Mexicaanse selectie op oefentrip naar VS

Van Bommel: We zitten nu in zo'n periode

9 maart Mark van Bommel was niet tevreden over het veldspel van PSV in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda (2-0). ,,We begonnen goed en kwamen al snel op voorsprong. Daarna liet de technische uitvoering ons in de steek, een groot deel van de wedstrijd'', aldus de trainer van de koploper.