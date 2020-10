PSV'ers op hun hoede: trainen, wedstrijden spelen en thuisblijven

Bij twee spelers (Zahavi, Teze) was de besmetting terug te voeren naar een verblijf bij het nationale elftal. Drie anderen hoorden na de test van afgelopen woensdag dat ze minstens 72 uur thuis in quarantaine moesten blijven en op zijn vroegst zaterdag worden de resultaten van een nieuwe testronde voor de hele selectie bekend. Trainer Roger Schmidt zegt dat de club er alles aan doet om besmettingen binnen de eigen geledingen te voorkomen en ook om te waarborgen dat spelers geen anderen kunnen besmetten. Er zijn bij een of enkele coronagevallen in de groep geen gedwongen thuisquarantaines voor de rest, omdat er anders niet getraind kan worden en er dan geen wedstrijden gespeeld kunnen worden.

In samenspraak met de GGD kan bij een flink aantal coronagevallen in de selectie anders worden besloten (bijvoorbeeld tot complete quarantaine), maar op dit moment is dat in Eindhoven niet aan de orde. Eerder ging bijvoorbeeld het volledige vrouwenteam van PSV wel in thuisquarantaine, wegens een groot aantal besmettingen in hun selectie.

Strikte regels

Bij PSV 1, waar ook twee stafleden afgelopen week besmet raakten, lijkt iedereen volgens de verantwoordelijken op zijn hoede. ,,We geven onze spelers aan om thuis te blijven en alleen van de club naar huis te gaan", zegt trainer Schmidt. ,,Al heel lang geldt het advies om gesloten ruimtes te mijden waar meerdere mensen zijn. Ook op ons trainingscomplex zelf hebben we strikte regels. Onze spelers hebben nu het voetbal en hun familie thuis. De rest van de tijd zijn ze niet met mensen samen die hen aan kunnen steken. De getallen lopen nu snel op en het is denk ik duidelijk dat het virus niet weg te houden is uit het voetbal. De regels zijn daarom heel duidelijk. Spelers moeten afstand houden, mondkapjes dragen en nergens heen gaan waar meerdere mensen in een gesloten ruimte zijn."

Buiten mogen de spelers van PSV samen trainen, maar ze zitten binnen met maximaal drie personen aan een tafel en houden afstand tot elkaar. Wie thuis kan werken, werkt volgens PSV bovendien al sinds maart thuis. Dat geldt zowel voor functionarissen in het Philips Stadion, dat al maanden goeddeels leeg is, als op trainingscomplex De Herdgang. Het vrouwenteam ging eerder dus wel volledig in quarantaine. De besmettingen bij die ploeg sloegen niet over naar andere teams. Binnen PSV wordt verondersteld dat dat komt omdat de coronaregels in het Philips Stadion en op De Herdgang door de afzonderlijke teams goed worden nageleefd.

Interlands

Schmidt wil overigens de interlandperiode in november ter discussie stellen, omdat interlands gepaard gaan met veel verplaatsingen en in nationale elftallen spelers van veel verschillende clubs bij elkaar komen. ,,Natuurlijk zijn de interlands belangrijk voor alle landen en dat belang zie ik ook, maar de gezondheid van de spelers is nu wel het belangrijkste", vindt hij.