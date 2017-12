PSV evalueert busreis van fans naar Arena en drong aan op uitstel topper met Ajax

PSV overlegt ook met de andere clubs uit het betaald voetbal over de situatie van zondagmiddag. Algemeen directeur Toon Gerbrands constateerde dat tal van instanties het advies gaven om niet de weg op te gaan, maar dat Ajax-PSV desondanks gewoon is doorgaan. "Ik heb er drieënhalf uur over gedaan om in Amsterdam te komen. De situatie op de weg was inderdaad onveilig." Tot zijn verbazing werd door de verantwoordelijken geen overleg gevoerd met PSV over het laten doorgaan van de wedstrijd. "We hebben aangedrongen op uitstel van de wedstrijd omdat onze fans nog massaal onderweg waren. Uiteindelijk werd dat een kwartier en hebben velen de wedstrijd niet kunnen zien. Ik begrijp dat we vanuit economisch en sportief oogpunt streven naar doorgaan, maar daarbij zijn wel kanttekeningen te maken. We moeten ons goed afvragen of we willen dat het gevaarlijk is voor uit- en thuisfans om bij een stadion te komen. Dat was zondag het geval en daar kan eigenlijk niemand voor zijn."