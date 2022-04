PSV evalueert de hoofdklachten van Joey Veerman tijdens de bekerfinale

VOORUITBLIK PSV staat voor een week die bepaalt hoe dit seizoen de geschiede­nis­boe­ken ingaat

Waar heeft PSV de komende weken de grootste kans op succes? In de Europa Conference League is de strijd nog volledig open en moet PSV donderdag in eigen huis langs Leicester City zien te geraken om de halve finale van het toernooi om de Europa Conference League te bereiken. Zondag volgt dan de bekerfinale in de Kuip, waarin PSV tegen het momenteel niet altijd imponerende Ajax de tweede prijs van het seizoen hoopt te pakken.

10 april