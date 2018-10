PSV-fans mogen nog hopen op kaartje voor Spurs-thuis: 1.000 extra tickets in de verkoop

Video Rosario baalt van zichzelf na debuut voor Oranje

7:55 Pablo Rosario was hard voor zichzelf na zijn eerste speelminuten voor het Nederlands elftal. ,,Ik ben blij met mijn debuut”, zei de middenvelder van PSV na de onbesliste oefeninterland tegen België (1-1). ,,Maar ik kan niet tevreden zijn over mijn spel. Het was niet goed. Ik kan veel beter.”