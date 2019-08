PSV-fans zullen ‘Chucky’ vooral herinneren om zijn snelheid en totale overgave voor de goal

recordtransferDe kogel is eindelijk door de kerk: Hirving Lozano vertrekt naar Napoli. Zijn laatste halfjaar in Eindhoven was zeker niet het beste uit zijn carrière, maar toch zullen de PSV-supporters ‘Chucky’ voornamelijk herinneren om zijn snelheid, knappe acties en mooie goals. Een overzicht van zijn twee jaar in Eindhoven.

De PSV-aanhang wist 12 augustus 2017 meteen wat de club met Lozano had binnengehaald. In zijn eerste competitiewedstrijd tegen AZ maakte hij ook direct zijn eerste doelpunt, op een manier waarop hij daarna nog regelmatig het net zou vinden. Met de bal aan de voet vanaf de linkerkant de tegenstander uitkappen, naar binnen dribbelen en uithalen.

Een hele belangrijke goal maakte hij een half jaar later tegen dezelfde tegenstander. Bij een 2-1 stand in het voordeel van de Alkmaarders ging Lozano (niet voor de eerste keer) door op de keeper. Daar was Marco Bizot niet op berekend en de bal caramboleerde de goal in. Het werd 2-2 en later via een penalty van Marco van Ginkel nog 2-3 voor PSV, dat met zeven punten voorsprong de laatste vier competitiewedstrijden inging en het kampioenschap een week later kon veiligstellen.

Vanaf het begin van het seizoen 2017-2018 kwam alleen Luuk de Jong (40) tot meer eredivisietreffers dan Lozano (34). Maar de vleugelaanvaller scoorde niet alleen 34 keer in 60 eredivisiewedstrijden, hij was ook verantwoordelijk voor 22 assists. In slechts tien eredivisiewedstrijden was hij niet direct betrokken bij een PSV-goal.

Ook in Europees verband kwam hij vier keer tot scoren, maar Lozano wist met PSV de afgelopen twee seizoenen niet zoveel succes te boeken in Europa. Hij schoot PSV met twee goals vorig jaar nog wel naar de groepsfase van de Champions League, waarin PSV als vierde in de eigen poule eindigde. Zijn doelpunt tegen Tottenham Hotspur gaf PSV nog hoop, een doelpunt tegen Internazionale was er uiteindelijk een voor de statistieken.

Bekijk hieronder een overzicht van de goals van Lozano in zijn eerste seizoen bij PSV:

Blok aan het been van verdedigers

De Mexicaan was bij PSV ook een blok aan het been voor veel verdedigers. Op geen enkele speler in de eredivisie werden zoveel overtredingen gemaakt als op de snelle Lozano. In het eredivisiejaar 2017-2018 kregen tegenstanders al 19 kaarten (14 geel en 5 rood) en vorig seizoen zelfs 23 kaarten (20 geel en 3 rood).

Andersom was Lozano ook niet altijd het braafste jongetje van de klas. In zijn eerste seizoen kreeg hij twee keer rood, twee keer tegen SC Heerenveen. In de tweede ontmoeting met de Friezen werd de Mexicaan bestraft voor een slaande beweging, het leverde hem drie duels schorsing op. Dat ging afgelopen seizoen beter, toen moest hij slechts een wedstrijd toekijken na zijn vijfde gele kaart dat seizoen.

Bekijk hieronder een fotoserie van Lozano's tijd bij PSV:

