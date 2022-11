PSV gaat in december lang naar de Spaanse zon om zich voor te bereiden op het tweede deel van het seizoen

INTERVIEW Ruud van Nistel­rooij schakelt na winst op Bodø met fitter PSV direct door naar Ajax: ‘Laten zien wat we waard zijn’

Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV was donderdagavond na het duel met Bodø/Glimt in Noorwegen goed te spreken over de prestatie van zijn team. ,,Weinig ploegen wonnen hier de afgelopen jaren en ik denk dat we met deze zege een uitstekende groepsfase afsluiten”, zei de coach. ,,We hadden een mix van jonge jongens met meer ervaren spelers en ze hebben het prima gedaan.”

3 november