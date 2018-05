PSV gaat niet in op bewering van toekomstig Ajacied Zakaria Labyad

Labyad ging in 2012 weg bij PSV, na maandenlang gepingpong over een optie in zijn contract. Bij de haarkloverij liet Labyad zich naar buiten toe niet altijd van zijn beste kant zien en noemde hij directeur voetbalzaken Marcel Brands van PSV onder meer 'de conciërge'. Hij gaf in Eindhoven aan te willen bijtekenen en had in werkelijkheid zijn plan al getrokken en ging transfervrij naar Sporting Portugal. Later bood Labyad zijn excuses aan en was de zaak voor PSV en Brands afgedaan. De spanning verdween van de contacten, al wilde een deel van de achterban van PSV niks meer van hem weten. Labyad kon in het Philips Stadion steevast rekenen op een fluitconcert. Brands heeft zich nooit rancuneus getoond en liet soms blijken nog altijd gecharmeerd te zijn van de voetballer Labyad.