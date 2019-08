PSV gaat plankgas richting Europa League

Na een korte Eindhovense wervelstorm is PSV verzekerd van Europees voetbal tot de winterstop. De 3-0 zege op Apollon Limassol van vorige week in het Philips Stadion kwam gisteravond in het stadion van concurrent Apoel geen moment in gevaar. De Eindhovenaren konden zich in Nicosia een grauw en pover eerste uur zonder enig probleem permitteren. Daarna ging de voet even op het gaspedaal en stonden binnen een mum van tijd opnieuw drie Eindhovense goals op het scorebord. Donyell Malen maakte er kort voor tijd ook nog 0-4 van.