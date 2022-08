PSV geeft jonge buitenlandse talenten kans om zich te bewijzen in de opleiding

Ruud van Nistel­rooij is na een intens voetbalge­vecht van PSV dolgeluk­kig: ‘Dit is niet alleen mazzel’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij moest na afloop van het zinderende duel met AS Monaco van dinsdagavond even zoeken naar de juiste woorden om na te beschouwen. ,,Dit is niet alleen maar mazzel, maar toch ook weer wel. Ik heb nog niet de conclusie getrokken hoe of wat. Natuurlijk zit het mee bij de bal op de lat, maar Luuk (de Jong, red.) kopt hem voor ons wel binnen. Dat is ook kwaliteit.”

10 augustus