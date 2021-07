PSV geeft Maxi Romero nóg een kans en rekent komend seizoen op Ritsu Doan

,,Dat komt omdat hij een paar specifieke kwaliteiten met zich meebrengt”, zegt de trainer. ,,Maxi is bijvoorbeeld sterk in het strafschopgebied van de tegenstander en kan goed koppen. Ik zie nog altijd mogelijkheden voor hem als hij op goed niveau terugkomt, hoewel hij lang geblesseerd was. Dat wordt niet makkelijk, maar zijn gedrevenheid kan ervoor zorgen dat hij voor ons belangrijk kan zijn. Vorig jaar was hij vlak voor zijn blessure ook op een heel goed niveau. Hij stond in de basis in een wedstrijd die we per se moesten winnen.”

Schmidt had er begrip voor dat Romero eerder in deze transferperiode in Italië voor zijn kans wilde gaan. ,,Hij heeft veel pech gehad hier en dan kan het goed zijn om het in een andere omgeving te proberen. Nu gaat hij ervoor om voor ons weer van waarde te zijn.” Romero liep vorig jaar in het Sloveense Murska Sobota een zware knieblessure op en kreeg er begin dit jaar nog een keer fysiek malheur overheen.

Ritsu Doan

De trainer van PSV heeft onlangs ook met Ritsu Doan gesproken over zijn toekomst bij PSV. Vorig seizoen was hij verhuurd aan Arminia Bielefeld, waar hij goed presteerde. De Japanner geldt bij de Eindhovense ploeg zeker als een optie voor de meer offensieve posities in het komende seizoen. ,,We verwachten hem terug na de Olympische spelen (die duren mogelijk tot 8 augustus, red.)”, zegt Schmidt. ,,Ritsu wil graag voor zijn kans gaan bij ons.”

Volledig scherm Ritsu Doan © Joep Leenen