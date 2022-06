PSV gelooft in keeper Peersman en biedt hem nieuw en langer contract aan

MOGELIJK VERTREK Benfica verkent een mogelijke transfer van Mario Götze vanuit PSV naar Portugal

Benfica heeft de al eerder gemelde interesse in PSV-middenvelder Mario Götze de afgelopen periode concreet gemaakt. Functionarissen van de Portugese club voeren inmiddels gesprekken met hem. De nummer drie van het land, komend seizoen getraind door voormalig PSV-coach Roger Schmidt is geïnteresseerd om de Duitser over te nemen, maar er is zeker nog geen sprake van een persoonlijk akkoord. Laat staan van een deal met PSV.

