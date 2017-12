PSV gunt Maher een net vertrek

PSV kijkt in samenspraak met Adam Maher en zijn zaakwaarnemer Sigi Lens of deze winter een vertrek uit Eindhoven te realiseren is. Zijn contract loopt over een half jaar af en daarmee zijn de nog resterende salarisverplichtingen van de miljoenenaankoop uit 2013 beperkt.

De Eindhovense club gunt de middenvelder een net vertrek, nu hij zich ook dit seizoen weer als een professional heeft opgesteld. Maher kwam in september nog wel in actie in het bekerduel met SDC Putten en speelde daarin een beslissende rol, maar kreeg daarna nog maar twee keer minuten.

Optie

Maher (24) is onder meer voor Sparta een interessante speler, maar op dit moment lijkt er nog niets concreet te spelen, behalve dan dat hij in Rotterdam als eventuele optie voorbij is gekomen. Bij Sparta heeft de nieuwe trainer Dick Advocaat aangedrongen op versterkingen en Maher zou een van de mogelijkheden kunnen zijn. Hij hoeft niet veel meer te kosten. De middenvelder kan al langer rekenen op buitenlandse belangstelling.

Middenvelder

Advocaat wilde Maher al inlijven in januari 2013, toen hij nog trainer van PSV was. Dat lukte toen niet en uiteindelijk sloot Maher in de zomer van 2013 aan, toen Advocaat al weg was. Onder Phillip Cocu is het de middenvelder lang gelukt om zijn basisplek te behouden, maar na seizoen 2014/2015 raakte hij op het tweede plan in Eindhoven. Een jaar verhuur aan de Turkse Europa League-deelnemer Osmanlispor volgde, waar Maher een basisplek had. Momenteel zit hij vooral op de bank.

Bekerstrijd

In Volendam lukte het Maher in de bekerstrijd niet om in een stroef draaiend PSV het verschil te maken, maar won PSV wel. In de eredivisie kreeg hij dit seizoen om precies te zijn één minuut speeltijd. Gek genoeg was dat een heel bepalende minuut, waarin PSV van PEC Zwolle won en Maher nog een rol speelde ook. Hij onderschepte een pass van de Zwollenaren, waarna PSV alsnog in de slotfase kon toeslaan.

Paarden