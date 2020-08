PSV haalt keeper Yvon Mvogo (26) van RB Leipzig naar Eindhoven

Luis Felipe gaat eerst voor de basis bij Jong PSV: ‘Ik wil hier doorbreken, net als Mauro’

18 augustus De Braziliaan Luis Felipe Hungria Martins (19) is dit seizoen een nieuw gezicht bij Jong PSV. Maandag stond hij in een oefenduel met FC Eindhoven (1-0 verlies) in het centrum van de verdediging, aan de rechterkant. Na een uitvoerig scoutings- en stagetraject legde PSV hem eerder dit jaar voor drie seizoenen vast. ,,Ik wil dit seizoen in de basis bij Jong PSV komen en zoveel mogelijk ervaring opdoen”, zei de Zuid-Amerikaan in het Jan Louwers Stadion.