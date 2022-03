PSV haalt na intense avond in Deventer voor het eerst sinds 2013 de bekerfinale

PSV heeft voor het eerst in negen jaar weer eens de finale van de beker bereikt: de ploeg uit Eindhoven kwam moeizaam op gang in een kolkende Adelaarshorst, maar won alsnog met 1-2 van Go Ahead Eagles. AZ of Ajax is op 17 april de tegenstander in de finale.

PSV heeft het bekertoernooi weleens minder serieus genomen dan dat het dit jaar doet. En met Go Ahead Eagles als tegenstander in de halve finale leek de weg naar de eerste finale in negen jaar (!) op papier open te liggen. Léék, want aanvankelijk ging het nog niet zo soepel.

Met Érick Gutiérrez terug in de ploeg en Yorbe Vertessen weer op de bank probeerde coach Roger Schmidt grip te krijgen op de stuntploeg uit Deventer, die zondag nog van Ajax wist te winnen. Zeker in de adembenemende sfeer van de kolkende Adelaarshorst hebben de Eagles tegenstanders dit seizoen pijn gedaan. En óók PSV kreeg in eerste instantie een tik te verwerken.

PSV in de problemen

De Eindhovenaren voetbalden nog wel redelijk, maar kregen amper kansen. En in de 36ste minuut leed Ibrahim Sangaré balverlies en kwam Go Ahead Eagles via een ragfijne voorzet van Ragnar Oratmangoen op het hoofd van Inigo Cordoba op 1-0, ook al omdat Philipp Max stond te slapen. PSV zat even in de problemen, maar speelde zich daar al snel weer uit.

Vlak voor rust gaf Mauro Júnior een afgemeten voorzet op Eran Zahavi, die weer eens een scoorde: 1-1. De Israëliër, die de laatste tijd hopeloos uit vorm is, vijzelde zijn vertrouwen zo wat op. Diezelfde Zahavi brak even later door, werd neergehaald en zag dat Joris Kramer na ingrijpen van de VAR een rode kaart kreeg. En dus speelde PSV dik een helft tegen tien man.

Veerman vindt gaatje

Maar daardoor werd het er aanvankelijk nog niet makkelijker op. Alhoewel: Mauro Júnior leek in de 47ste minuut al 1-2 te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd omdat Zahavi buitenspel stond in de lijn van doelman Andries Noppert. Daarna duurde het even voordat PSV serieus gevaar stichtte, maar in de 69ste minuut vond Joey Veerman dan toch een gaatje: de Volendammer, die echt een aanwinst is voor PSV, schoot via doelman Noppert raak: 1-2.

Diezelfde Veerman raakte ook nog de paal en Noni Madueke trof de lat, maar het bleef bij 1-2 in Deventer. En dus speelt PSV op 17 april in de Kuip tegen de winnaar van AZ - Ajax, die elkaar donderdagavond treffen.

Drommel; Mauro Júnior (90+1. Van Ginkel), Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Gutiérrez; Madueke (84. Doan), Götze, Veerman; Zahavi (68. Vinícius).

