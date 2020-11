PSV haalt opgelucht adem na coronatesten en kan met sterke selectie naar Griekenland: Rosario terug

Video Roger Schmidt over de late escape van PSV in Cyprus: ‘We verdienden dit’

30 oktober ,,We verdienden dit”, zei trainer Roger Schmidt van PSV na de late ontsnapping van PSV in Cyprus. Net op tijd vond zijn ploeg de nooduitgang. De 1-2 zege op Omonia Nicosia in het Europa League-toernooi smaakte mierzoet, na een moeilijke week vol personele problemen en onverwachte wendingen. ,,De situatie was heel lastig voor deze wedstrijd. We misten veel spelers en voor onze focus was het natuurlijk niet goed dat we apart moesten reizen.”