PSV haalt Xavi Simons naar Eindhoven, keuring aanstaande

Dinsdagmiddag werd Simons door oplettende PSV-supporters gespot in het centrum van Eindhoven. Hij was samen met zijn familie en team-manager Bas Roorda op een foto te zien. Op Twitter en op het zogeheten 1913-forum werd een foto van een Twitteraar - Ramon Petit - bejubeld. Het was het laatste puzzelstuk in wat in het weekend al was uitgelekt: Simons gaat PSV op het middenveld versterken.