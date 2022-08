PSV heeft Anwar El Ghazi na medische keuring binnen, transferkoorts rond Gakpo nog altijd hevig

PSV is erin geslaagd Anwar El Ghazi binnen te halen. Hij komt voor 2,5 miljoen euro over van Aston Villa en is volledig akkoord met PSV. De medische keuring van de 27-jarige aanvaller is inmiddels afgerond en hij ondertekent later op woensdag zijn contract. El Ghazi komt voor drie jaar naar PSV, dat nog volop actief is op de transfermarkt. Vandaag sluit de markt in Nederland en donderdag in Engeland.