PSV heeft dankzij Gakpo het hoogste woord in zinderend spektakelstuk tegen Feyenoord

PSV moest er na een onrustige week diep voor gaan, heel diep, maar de ploeg won zondag in het eigen Philips Stadion met 4-3 van Feyenoord. Cody Gakpo was de grote man namens de Eindhovenaren: hij was bij alle doelpunten betrokken (één goal, drie assists).

Ja, de timing van het veelbesproken vertrek van technisch manager John de Jong bij PSV was ‘waardeloos’, stelde trainer Ruud van Nistelrooij. Hij stelde dat zijn spelers dan maar op het veld moesten reageren tegen Feyenoord, dat donderdag nog zo imponeerde in de Europa League tegen Sturm Graz (6-0). PSV was doordeweeks juist vrij, het duel met Arsenal is uitgesteld.

Dat maakte weinig verschil in de topper, waar PSV ondanks een zwakke start in grote delen de overhand had. Er was de Eindhovenaren veel aan gelegen om weer eens van Feyenoord te winnen: dat lukte nu na acht eredivisieduels ook weer eens. En dat ondanks dat PSV nog zo slecht begon: na drie minuten maakte Oussama Idrissi al 0-1 na stom balverlies van Philipp Max.

Verrassende Branthwaite

De Duitse back was niet de enige die in de fout ging in het Philips Stadion, ook bij Feyenoord ging een hoop mis. De Rotterdammers, die met dezelfde elf speelden als tegen Sturm Graz, verloren de grip op de wedstrijd al snel. Na een kwartier kwam PSV terug in de wedstrijd via ‘verrassing’ Jarrad Branthwaite, die een basisplek kreeg. Hij beloonde dat vertrouwen door met een subtiele voetbeweging uit een corner te scoren. Zo repareerde PSV de schade snel.

Die gelijkmaker maakte ook wat los bij de ploeg van Van Nistelrooij, die zag hoe PSV de slag op het middenveld steeds vaker won. Zo ontstond ook de 2-1, na een balverovering op dat middenveld vond Xavi Simons al snel Cody Gakpo, de uitblinker van de middag. De Eindhovenaar maakte in de 26ste minuut 2-1, nadat hij ook de assist op de 1-1 had gegeven.

Slippertje Benítez

PSV bleef de bovenliggende partij, maar moest in het zinderende foutenfestival toch nog de gelijkmaker slikken. Op slag van rust verspeelde keeper Walter Benítez de bal, werd daarna halfslachtig ingegrepen en verslikte Armando Obispo zich in een voorzet, die zomaar voor de voeten van Danilo viel. De Feyenoord-spits kon zo wel heel simpel scoren: 2-2.

Het bleef een boeiende topper, zeker nadat PSV sterk uit de rust kwam. Gakpo - weer hij - vond in de 47ste minuut een gaatje en bediende Guus Til, die tegen zijn oude club scoorde: 3-2. Vervolgens verloor PSV langzaam maar zeker het initiatief aan Feyenoord, dat opnieuw terug kwam. In de 73ste minuut plaatste Orkun Kökcü de bal van ver fraai in het PSV-doel.

3-3 dus, en daar bleef het niet bij. Het laatste woord was toch weer aan PSV, dat via Obispo de wedstrijd naar zich toetrok. De verdediger knikte uit een corner van Gakpo de 4-3 tegen het net, maar raakte daarbij wel geblesseerd aan zijn hoofd. Hij werd ook direct gewisseld.

PSV: Benítez; Teze, Branthwaite, Obispo (86. Ramalho), Max; Sangaré, Til (75. Gutiérrez), Veerman (90+2. Mwene); Saibari, Simons (75. Bakayoko), Gakpo.

Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Lopez (85. Bullaude); Timber, Dilrosun (71. Szymanski), Kökcü; Jahanbakhsh (56. Walemark), Danilo (56. Giménez), Idrissi (56. Paixao).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.