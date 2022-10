PSV heeft deze 25 man aan boord voor duel met Arsenal, Luuk de Jong lijkt fit voor basisplek

Deze vijf lessen uit Londen kan PSV na de wedstrijd tegen Arsenal mee naar Eindhoven nemen

PSV ging donderdagavond nipt onderuit in Londen, waar Arsenal in een Europa League-poulewedstrijd te sterk bleek voor de Eindhovenaren. De nummer twee van de eredivisie ging zeker niet af, maar had aan de bal wel erg weinig in te brengen. Een schrobbering bleef echter uit en hing ook niet in de lucht, want daarvoor verdedigde PSV te goed en was keeper Walter Benitez te vaak de reddende engel.

