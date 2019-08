PSV heeft Doan te pakken en lijkt grotendeels klaar op de transfermarkt

Na zware onderhandelingen is PSV erin geslaagd om Ritsu Doan over te nemen van FC Groningen. De Japanner verhuist voor 7,5 miljoen euro en een doorverkooppercentage over eventuele transferwinst in de toekomst naar Eindhoven. Doan moet alleen nog medisch gekeurd worden. Levert de fysieke navorsing geen gekke dingen op, dan ligt er voor hem een langjarig contract klaar. PSV en de middenvelder moeten officieel nog een akkoord met elkaar bereiken, maar dat is een formaliteit. Doan wil niets liever dan per direct naar het Philips Stadion, waar hij als nummer tien kan gaan voetballen en zichzelf verder wil ontwikkelen.