PSV heeft eerst een ‘appeltje eitje’ nodig tegen Sparta en daarna ontstaan weer nieuwe dilemma's

Na wissel­beurt tegen Feyenoord zorgt Van Ginkel nu voor ontsnap­ping in Deventer: ‘Moet je mee dealen’

22 september Of hij wel toe was aan een wisselbeurt tegen Feyenoord? Marco van Ginkel (28) had tegen Go Ahead Eagles in elk geval genoeg puf om in de 86ste minuut de winnende treffer tegen het net te knikken. Met een glimlach: ,,Het is voor mij belangrijk dat ik die goal maakte, persoonlijk is dat iets moois.”