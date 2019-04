PSV heeft goals nodig en kan daarvoor schakelen tussen controle en carte blanche

PSV heeft zondagmiddag scorend vermogen nodig tegen De Graafschap en zal voor en tijdens de wedstrijd dus moeten kiezen. Wil de ploeg vooral opereren om de controle te houden en van daaruit de tegenstander kapot te spelen in de jacht op de drie punten en goals, of gaat het nu iets eerder richting een soort ‘carte blanche’?

PSV was eerder dit seizoen een paar keer succesvol toen in de slotfase alle remmen los gingen, maar vrijdag hintte Van Bommel er al op dat zijn ploeg ‘hetzelfde’ moet blijven doen. Zeer radicale veranderingen in de eerste uitvoering zijn dus niet te verwachten, maar de basis van PSV kan wel veranderen. PSV heeft dit seizoen al een aantal grote thuiszeges neergezet, waarbij de 6-0 tegen FC Emmen het meeste rendement opleverde.

Dat Van Bommel in het begin van het duel eerst grip op de wedstrijd wil hebben en daar zijn keuze op afstemt, lijkt gezien zijn eerdere strijdwijze logisch. Hij kan een clubrecord evenaren door voor de achttiende keer (!) in een eredivisieseizoen met dezelfde basis te starten, maar dat is uiteraard geen doel op zich. PSV zit in een fase waarin de ploeg niet meer tevreden kan zijn met een overwinning alleen.

Voorkomen

Vooral op het middenveld is ‘scorend vermogen’ nu bepaald niet in overvloed aanwezig. De cijfers van Pablo Rosario en Jorrit Hendrix spreken boekdelen, al is het niet hun primaire taak om de goals te maken. Het duo moet ze vooral voorkomen, als onderdeel van het veelbesproken ‘defensieve blok’ op het middenveld van PSV. Dat heeft PSV dit seizoen met hen in het team vaak goed gedaan, maar in de huidige tweestrijd met Ajax lijkt goed niet goed genoeg.

Aan de bal hebben Gastón Pereiro en Érick Gutiérrez de beste cijfers genoteerd, maar Van Bommel had ze de afgelopen weken niet altijd nodig. De keuze is reuze bij PSV, waar in enkele systemen tal van varianten met invallers en basiskrachten denkbaar zijn. Cody Gakpo en Donyell Malen zouden voorin een extra impuls aan het elftal kunnen geven, waarbij bijvoorbeeld Luuk de Jong iets meer de inkomende man vanaf het middenveld zou zijn. Mohamed Ihattaren en Michal Sadílek bewezen eerder dit seizoen dat zij op hun positie ook voor nieuwe dynamiek kunnen zorgen.

Het woord is straks aan Mark van Bommel, die weet dat Ajax met vier goals verschil won van Excelsior (6-2) en nu dus veertien treffers voor ligt. De Amsterdammers hebben met twee tegengoals misschien een klein beetje ruimte gelaten voor PSV, dat De Graafschap niet onderschat. Vrijdag zei Van Bommel dat hij denkt dat een doelpuntenverschil van negen goals in een wedstrijd te overbruggen is, maar gaf hij ook aan dat De Graafschap ‘geen San Marino is’. De Doetinchemse formatie draait na de winterstop veel beter dan daarvoor, toen PSV met 1-4 won.

Goals, assists en wedstrijdminuten PSV-middenvelders