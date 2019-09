PSV heeft het de laatste jaren niet op Waalwijk en kan negatieve serie doorbreken

PSV won dit decennium nog geen enkel officieel duel in het Mandemakers Stadion van RKC en kan die negatieve serie zondagavond doorbreken. De Eindhovenaren kampen met de nodige blessures, maar lieten op Cyprus afgelopen donderdag zien dat er voldoende capabele vervangers klaarstaan. De aftrap in Waalwijk is om 20.00 uur.

RKC was meerdere jaren actief in de Keuken Kampioen Divisie, dus ontmoetten de ploegen elkaar sinds 2010 in Waalwijk maar drie keer in een officiële wedstrijd. Die gingen allemaal verloren voor PSV en ook het laatste thuisduel staat iedereen in Eindhoven nog goed voor de geest. Een bekerduel eindigde met een smadelijke nederlaag voor PSV, na verlenging.

Vertrokken

Twaalf van de vijftien spelers die in dat bekerduel in actie kwamen voor PSV, zijn inmiddels vertrokken uit Eindhoven. Drie spelers zijn op huurbasis weg (Rigo, Obispo, Mauro) en de andere negen spelen inmiddels voor een nieuwe club. Alleen Cody Gakpo en Érick Gutiérrez zijn nog actief voor PSV, net zoals Donyell Malen. Laatstgenoemde viel in de bekerwedstrijd tegen RKC in.