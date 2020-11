PSV heeft ineens bijna de ‘ideale basis’ op het veld staan en wint simpel

Met een routineklusje sloot PSV zondagavond in het Philips Stadion een enerverend wedstrijdblok af. Trainer Roger Schmidt had tegen Willem II eindelijk zijn elftal compleet, zoals hij het eind vorige maand aan het einde van de transferperiode ongeveer in gedachten moet hebben gehad. Naast de vijf aanwinsten waren nu ook aanvoerder Denzel Dumfries en sluipschutter Cody Gakpo weer beschikbaar. Pas in de loop van de wedstrijddag was duidelijk dat zij inzetbaar waren en dat had direct zijn weerslag op het team, dat wel erg simpel won (3-0) en zich zelfs een matige fase na rust kon veroorloven.