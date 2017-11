PSV heeft langste serie uitzeges staan tegen Excelsior

25 jaar Champions League-historie van PSV: alle cijfers op een rij

25 november Op woensdag 25 november 1992 zitten er 34.000 mensen in het Estadio das Antas in Porto, Portugal. Zij zien Hans van Breukelen, Edward Linskens, Adri van Tiggelen, Gica Popescu, Jan Heintze, Gerald Vanenburg, Erwin Koeman, Arthur Numan, Wim Kieft, Romário en Juul Ellerman het veld betreden voor de eerste wedstrijd van PSV in het hoofdtoernooi van de Champions League. Het duel zou in 2-2 eindigen.