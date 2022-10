PSV heeft met Xavi Simons deze afspraken gemaakt over een eventuele terugkeer naar Paris Saint-Germain

PS­V-wat­cher Elfrink over de winst van PSV: ‘Mooi voor Vertessen, die snelheid aan techniek moet zien te koppelen’

PSV won donderdag zonder problemen van FC Zürich en dat riep bij PSV-watcher Rik Elfrink de vraag op of de ploeg uit Zwitserland nou zo slecht was of PSV zo goed? Volgens Elfrink was het laatste ook waarom PSV won en hij noemt onder anderen de snelheid van Yorbe Vertessen als wapen.

7 oktober