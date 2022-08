PSV heeft na een kloek staaltje vechtlust goede papieren om in de Champions League te komen

Xavi Simons is weer de uitblinker bij PSV: ‘Ik denk dat ik het de trainer nu wel moeilijk heb gemaakt’

Net als vorige week, was ook dit keer Xavi Simons weer de uitblinker bij PSV in de eredivisie. Zaterdagavond was de middenvelder met twee goals en een assist van grote waarde voor de Eindhovenaren. ,,Ik probeer mijn kansen te pakken als ik speel, en ik wil ervan genieten.”

13 augustus