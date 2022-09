PSV heeft nog genoeg giftige pijlen op de boog én deze aangename verrassing aan boord

Voormalig PSV'er Eran Zahavi heeft ‘slaapcon­flict’ met nationale bond en wil interland­loop­baan beëindigen

De imposante interlandcarrière van voormalig PSV'er Eran Zahavi is door een nogal curieus conflict mogelijk voorbij. De 35-jarige Israëlische spits heeft dat op zijn eigen Instagram-pagina laten weten. Zahavi is de topscorer aller tijden van het nationale team en in zijn eigen land een superster. De mededeling dat hij wil stoppen, is dan ook groot nieuws in Israël.

15 september