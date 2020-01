PSV heeft nog veel twijfels weg te nemen

Wordt het nog wat met PSV dit jaar? In Doha heeft de club de afgelopen acht dagen geprobeerd om een nieuw fundament te leggen na de in december gebarsten bom bij de club. Aan de hand van trainer Ernest Faber moet verdere schade in de komende periode worden voorkomen en wil PSV nog wat maken van het seizoen. De KNVB-beker is nog te winnen en via plaats twee in de eredivisie een plek in de Champions League-voorronde, zo vindt de clubleiding.