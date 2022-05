PSV heeft ‘topwinst’ keihard nodig voor het laatste restje kampioenskans of een tweede plek met nog enige glans

De balans in topduels is voor PSV dit seizoen zeer matig, met maar zeven punten uit zeven wedstrijden. Zondag kan daar nog enige verbetering in komen, als de ploeg van Roger Schmidt naar De Kuip reist.

Linksom of rechtsom moet PSV morgen in Rotterdam zien te winnen om de laatste restjes titelkans niet compleet te laten verschrompelen. De huidige achterstand in de competitie (vier punten) is vooral veroorzaakt door het gemis aan punten in topwedstrijden. Met slechts zeven punten uit zeven duels tegen de andere ploegen uit de top-vijf is de huidige situatie van de Eindhovenaren snel verklaard. PSV pakte in de 24 ontmoetingen met de andere teams niet minder dan 67 punten en wist maar twee van die duels niet in winst om te zetten.

Of de club nou kampioen wordt of niet, een betere balans in topwedstrijden is voor trainer Roger Schmidt nodig om het oordeel over zijn functioneren iets positiever te kunnen maken. Winnen in De Kuip zou niet alleen voor PSV de tweede plek en daarmee de Champions League-voorronde zeker maken, maar ook nog druk op Ajax kunnen betekenen. Als de Amsterdammers zondag in Alkmaar niet langs AZ geraken, wordt het bij een PSV-feestje in De Kuip nog een spannende slotweek in de eredivisie.

Seizoen zit erop

PSV moet het in Rotterdam normaal gesproken doen zonder André Ramalho, tenzij hij zaterdag nog op een vrij wonderbaarlijke manier herstelt. De Braziliaan doet nog een laatste test om misschien te kunnen starten, maar het lijkt er niet op dat hij speelt omdat zijn enkelblessure nog niet helemaal over is. Zelf sloot hij vrijdag deelname nog niet uit, maar als zijn lichaam niet meewerkt zit het seizoen er misschien ook gewoon op. Dat geldt ook voor zes andere PSV’ers, vertelde Schmidt gisteren. Philipp Mwene, Ryan Thomas, Armando Obispo, Yorbe Vertessen, Carlos Vinícius en Olivier Boscagli hebben hun laatste wedstrijd onder de Duitser in zijn hoedanigheid als PSV-coach gespeeld. Noni Madueke, Cody Gakpo en Mario Götze lijken gewoon inzetbaar.



Opvallend is dat de prognoses van blessures dit seizoen in een aantal gevallen zijn tegengevallen, maar Schmidt verweet de medische staf van PSV vrijdag niets. ,,We werken top samen en het is een heel eerlijke relatie die we hebben”, gaf hij aan.