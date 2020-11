PSV hoopt dat coronaspook een vrije dag opneemt

Na het ‘meevallertje’ tegen ADO Den Haag van afgelopen weekend hoopt heel PSV dat dinsdagavond of woensdagmorgen de uitslagen van de verplichte corona-testronde eindelijk goed nieuws opleveren. Het uitblijven van nieuwe positieve testen in aanloop naar PAOK Saloniki-uit is het belangrijkste, met misschien als bonus de terugkeer van een of meerdere spelers die eerder uitvielen door het virus. Gisteren bleek opnieuw hoe extreem de situatie in Eindhoven is, met een afgelasting van Jong PSV - SC Cambuur als gevolg. Wat zondag niet mogelijk was voor PSV-ADO, bleek voor het duel van Jong PSV een abc’tje. Trainer Peter Uneken kon geen selectie van dertien man meer samenstellen en dus ging een streep door het duel met de Friezen. Bijkomend voordeel voor PSV is dat de talenten Richard Ledezma, Ismael Saibari, Mathias Kjölö en Luis Felipe in de zogeheten bubbel van het eerste elftal kunnen blijven. Zij kunnen dus naar Griekenland met PSV, mits ze coronavrij blijven.