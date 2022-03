PSV hoopt op Boscagli in Utrecht en Schmidt gelooft in Veerman: ‘Buiten al bijna de Ballon d’Or’

VOORBESCHOUWINGHet aantal wedstrijden voor PSV volgt zichzelf in hoog tempo op. Trainer Roger Schmidt hoopt dit weekend Olivier Boscagli weer aan boord te hebben voor het treffen met FC Utrecht. De Fransman was donderdag tegen FC Kopenhagen niet beschikbaar, tijdens het duel dat in een knotsgekke 4-4 eindigde.

Boscagli was te verkouden om te spelen, maar kan zaterdag de training in Eindhoven ijs en weder dienende hervatten. Als dat lukt, is hij automatisch een optie voor de wedstrijd van zondag tegen de Domstedelingen. PSV heeft daarin ook Maxi Romero, Richard Ledezma, André Ramalho, Philipp Mwene en Ryan Thomas nog niet aan boord. Met name de ontwikkeling van de blessure van Mwene is een tegenvaller geweest. Gehoopt wordt in Eindhoven dat hij de komende week weer aansluit.

Gewaarschuwd

Schmidt wil dat zijn ploeg niet meer tegen tegenslagen aanloopt en vindt dat het team ervan doordrongen moet zijn dat PSV zich dit seizoen in de nationale competitie weinig meer kan permitteren. ,,Ajax verspeelt amper punten”, gaf hij aan. ,,We hebben donderdag gelijkgespeeld en daar toch nog wat energie uit geput omdat we met 1-3 achter stonden. Maar we hebben wel een belangrijke les geleerd en zijn gewaarschuwd. Als je op drie fronten wilt spelen en elke week twee wedstrijden hebt, vraagt dat veel van spelers.”

Bijvoorbeeld voor Joey Veerman is dit nieuw. ,,Als je een een aantal keren goed speelt bij PSV krijg je veel positieve commentaren. Dat is normaal en onderdeel van de voetballerij. Joey hoeft echt niet terug op aarde gebracht te worden, daar was hij en blijft hij. Buiten PSV word je na een paar goede wedstrijden in verband gebracht met het nationale team en krijg je soms al bijna de Ballon d’Or, maar dan komt FC Kopenhagen met een heel scherpe wedstrijdinstelling en zie je dat er nog volop uitdagingen zijn. Joey is een goede speler met een goede mentaliteit en dat komt weer goed.”