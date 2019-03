PSV hoopt op extra miljoenen: ‘Denken hiermee wereldwijde primeur in sportmarketing te hebben’

PSV kan de komende jaren in commercieel opzicht weer vooruit. De gisteren gepresenteerde shirtdeal met vijf nieuwe hoofdsponsoren gaat minimaal vijf miljoen euro per jaar opleveren en mogelijk nog veel meer. De verwachting is dat er op termijn meer regionale partijen zullen toetreden tot het sponsorconcept, waardoor het bedrag verder omhoog gaat. Op dit moment zijn met meerdere partijen nog gesprekken gaande en dat is de reden waarom PSV verwacht dat het shirt substantieel meer gaat opleveren dan voorheen.