PSV hoopt op ‘luxe-probleem’ in uitwedstrijd tegen FC Twente

Mwene

Voor Ryan Thomas geldt dat laatste nog niet, maar ook hij is op weg om in de komende weken weer speelklaar te worden. De Nieuw-Zeelander trainde gisteren individueel. Tegenvaller voor PSV is wel dat de blessure van Phillipp Mwene een stuk erger is dan aanvankelijk gedacht. In Israël was hij vorige maand nog mee naar het uitduel met Maccabi Tel Aviv, maar gisteren trainde hij nog steeds niet met de groep.

Wel is het nog even afwachten of zaterdag Érick Gutiérrez kan spelen. Hij is deze week actief bij Mexico en keert pas vrijdag terug van drie interlands. Afgelopen week viel hij in de eerste van dit trio wedstrijden in. Ibrahim Sangaré en Joël Drommel zijn zeker op tijd terug. Sangaré komt dinsdag nog in actie tegen Engeland.