PSV hoopt op remonte tegen Ajax, terwijl het moeras akelig dichtbij is

PSV staat in de eredivisie bijna met de rug tegen de muur en dat in een seizoen waarin de Eindhovenaren op alle andere voetbalpodia niet meer dan een bijnummer bleken. In Amsterdam moet zondagmiddag gewonnen worden om komend seizoen nog iets meer dan een sprankje hoop te kunnen koesteren op Champions League-voetbal. Zo niet? Dan lonkt het moeras en worden Willem II en Vitesse voorlopig de concurrenten in de competitie.

Verlies tegen Ajax zal normaal gesproken betekenen dat ook plek twee aan de eindstreep niet meer haalbaar is voor PSV. AZ komt in dat geval op een voorsprong van 11 punten en minimaal 15 goals. PSV wil aanhaken bij de top-32 van Europa en in dat plan past uiteraard niet dat de club met de tweede begroting van Nederland komend seizoen niet eens de voorrondes van de Champions League bereikt. PSV moet daarvoor minimaal tweede worden. Zelfs de Europa League-voorrondes zijn met de huidige positie van PSV niet eens zeker, omdat de ploeg op een plek staat die slechts recht geeft op play off-voetbal om een Europees ticket.

Bespiegelingen

Cijfers en bespiegelingen die de afgelopen dagen nauwelijks te horen waren. Het ging in Eindhoven in de week voorafgaand aan de topper tegen Ajax amper over de wedstrijd. Zelden was er zoveel aan de hand bij PSV, dat dit seizoen in de competitie al 24 punten verspeelde. Vorig seizoen stonden de Eindhovenaren na 20 duels op een ongekend hoog totaal van 55 punten. In het huidige rampseizoen zijn het er maar 36 en heeft de club de komende zes duels ook nog eens een zwaar programma voor de boeg.

Voor het duel met Ajax werd het nieuws rondom PSV beheerst door de bestorming van het Philips Stadion door tientallen jonge toeschouwers, het vuurwerk in de slotdagen op de transfermarkt en het slechte resultaat tegen FC Twente. Technisch manager John de Jong van PSV stelde zich na een klein volkstribunaal en een aantal zware weken kwetsbaar op en er verschenen ook nog eens meerdere publicaties over de erfenis van anderhalf jaar Mark van Bommel. PSV meent dat de oud-trainer zich nog te veel roerde rondom de club, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Van Bommel blijft voor altijd een clubicoon, maar binnen PSV hopen veel functionarissen voor nu op rust en tijdelijke afstand tussen hem en de club.

Oesters

PSV was jarenlang de club waar binnenbrandjes al waren verdwenen voordat eventueel op vuur beluste pers ook maar was uitgerukt. De binnenwereld was een veilige omgeving en de oesters die voor iederen open mochten, gingen pas open als iedereen aan tafel zat. Kwam er toch iets vervelends naar buiten, dan loste Phillip Cocu het meestal snel op. Jürgen Locadia die niet kwam trainen? Cocu sprak er met hem over en het was een dag later klaar. Remko Pasveer die wegliep na een rode kaart? Cocu paste hetzelfde recept toe en niemand die er ooit nog over begon. De afgelopen maanden bleef het maar rommelen in Eindhoven en veranderde PSV in een mijnenveld, waar wantrouwen regeerde en scheuringen zijn ontstaan. Alles is geprobeerd om de onrust weg te nemen met bijvoorbeeld een nieuwe keeper, aanvoerder, trainer en gesprekken met supporters. Het hielp voorlopig allemaal niks.

Levensbronnen